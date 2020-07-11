Два самолета столкнулись в небе над Германией. Авария легкомоторных самолетов произошла в регионе Мюнстерланда, сообщают немецкие СМИ.

По предварительной информации, оба пилота погибли. На месте работают экстренные службы. Причины авиакатастрофы устанавливаются.