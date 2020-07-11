Два самолета столкнулись в небе над Германией — фото

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Марина Неруцких
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Авария легкомоторных самолетов произошла в регионе Мюнстерланда, сообщают немецкие СМИ.

Два самолета столкнулись в небе над Германией — фото

Фото: Twitter @WDRaktuell

Два самолета столкнулись в небе над Германией. Авария легкомоторных самолетов произошла в регионе Мюнстерланда, сообщают немецкие СМИ.

По предварительной информации, оба пилота погибли. На месте работают экстренные службы. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

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