Два самолета столкнулись в небе над Германией — фото
| Марина Неруцких Происшествия 180
Авария легкомоторных самолетов произошла в регионе Мюнстерланда, сообщают немецкие СМИ.
Фото: Twitter @WDRaktuell
Два самолета столкнулись в небе над Германией. Авария легкомоторных самолетов произошла в регионе Мюнстерланда, сообщают немецкие СМИ.
По предварительной информации, оба пилота погибли. На месте работают экстренные службы. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
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