Умер первый турист, обнаруживший палатку погибшей группы Дятлова

Общественный фонд памяти группы Дятлова сообщил, что на 85-м году жизни в Екатеринбурге скончался Михаил Шаравин. Он был первым, кто нашел брошенную палатку после исчезновения группы в горах Северного Урала, пишет URA.RU.

Находка была сделана им вместе с другим туристом Борисом Слобцовым. Оба принимали участие в поисковой экспедиции, организованной после загадочного исчезновения группы. Они нашли палатку, разрезанную изнутри, а позже помогли обнаружить и несколько тел жертв.

Руководитель Фонда памяти Юрий Кунцевич сообщил, что узнал о смерти Шаравина 8 июля, когда проходило прощание. Он присутствовал на церемонии, хотя из-за ограничений, связанных с коронавирусом, количество гостей было ограничено.

В течение многих лет Шаравин помогал делу Фонда, участвовал в дятловском движении и придерживался версии, что туристы стали жертвами секретной техногенной катастрофы.

5-tv.ru писал о том, что были опубликованы девять возможных причин смерти туристов на перевале Дятлова, из которых была выбрана официальная — снежная лавина.