Сейчас так модно? Ани Лорак нарядилась в новое платье а-ля домашний халат

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Виктория Андреева
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Певица показала, как простая вещь может выгодно подчеркнуть пикантные подробности тела.

Сейчас так модно? Ани Лорак нарядилась в новое платье а-ля домашний халат

Фото: Instagram @anilorak

Украинскую певицу Ани Лорак по праву называют кумиром современной молодежи: она умна, талантлива и потрясающе красива. При этом желание подражать касается не только манеры поведения, но и выражается в стремлении скопировать внешний образ звезды. Так, даже в Google запрос «стиль Ани Лорак» является одним из самых популярных.

Впрочем, сама артистка с радостью представляет на суд публике обновки и делиться неожиданными модными решениями в своем Instagram. Например, недавно Лорак похвалилась новым платьем в полоску, по крою схожим то ли с рубашкой, то ли с халатом.

Видно, что над образом звезда тщательно потрудилась: на талии красовался подчеркивающий фигуру пояс, под платьем — светлый топ, прикрывающий пышную грудь. Дополнила «композицию» звезда аксессуарами — плетеной сумкой большого размера, очками в стиле «кошачьих глаз», а также модными черными сланцами.

Instagram @anilorak

Комментируя снимок, фолловеры утверждали, что даже в столь «домашнем луке» звезда выглядит просто «обалденно».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое платье Ани Лорак свело с ума ее поклонников.

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