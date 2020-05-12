На новом фото в Instаgrаm певица продемонстрировала элегантный наряд с крайне глубоким декольте.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @anilorak

Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, заинтриговала поклонников своими новыми загадочными снимками в Instagram. Поп-звезда провела шикарную фотосессию, во время которой позировала в сногсшибательном платье с крайне глубоким декольте. Откровенный вырез подчеркнул пышные формы светской львицы, а роскошный наряд в красном оттенке позволил артистке выглядеть просто непревзойденно.

И прическа, и макияж, и аксессуары Ани Лорак были подобраны идеально. Образ получился фантастическим, и не смог оставить фанатов равнодушными.

Instagram @anilorak

Кто-то сравнил поп-диву с королевой, кто-то признал ее верхом совершенства, а некоторые даже отметили, что мечтают повторить такой элегантный образ.

«Невероятная!»

«Искорка!»

«Красотка, очаровашка!»

«Нет слов, чтобы описать вашу красоту! Вы невероятная!»

«Красота необыкновенная!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак выложила серию умопомрачительных черно-белых фотографий в своем профиле в Instagram.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг

Последние новости

19:39
Осторожно и постепенно: Россия начала выход из режима самоизоляции
19:34
Живущий в США принц Гарри начал скучать по Великобритании
19:29
Глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм
19:25
«Совсем не чувствую запахи» — жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала о симптомах COVID-19
19:01
Беглов назвал предварительную причину смертельного пожара в больнице в Петербурге
18:58
«Мой мяч»: Галкин решил поиграть с сыном в футбол в самоизоляции

Сейчас читают

ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг
О чем предупреждала человечество Ванга, рассказав о пяти двойках в 2020 году
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок