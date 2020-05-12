«Нет слов!» — Фанаты потеряли дар речи от красоты Ани Лорак в роскошном платье
На новом фото в Instаgrаm певица продемонстрировала элегантный наряд с крайне глубоким декольте.
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Фото, видео: Instagram @anilorak
Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, заинтриговала поклонников своими новыми загадочными снимками в Instagram. Поп-звезда провела шикарную фотосессию, во время которой позировала в сногсшибательном платье с крайне глубоким декольте. Откровенный вырез подчеркнул пышные формы светской львицы, а роскошный наряд в красном оттенке позволил артистке выглядеть просто непревзойденно.
И прическа, и макияж, и аксессуары Ани Лорак были подобраны идеально. Образ получился фантастическим, и не смог оставить фанатов равнодушными.
Кто-то сравнил поп-диву с королевой, кто-то признал ее верхом совершенства, а некоторые даже отметили, что мечтают повторить такой элегантный образ.
«Невероятная!»
«Искорка!»
«Красотка, очаровашка!»
«Нет слов, чтобы описать вашу красоту! Вы невероятная!»
«Красота необыкновенная!» — восхищались пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак выложила серию умопомрачительных черно-белых фотографий в своем профиле в Instagram.
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