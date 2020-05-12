Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, заинтриговала поклонников своими новыми загадочными снимками в Instagram. Поп-звезда провела шикарную фотосессию, во время которой позировала в сногсшибательном платье с крайне глубоким декольте. Откровенный вырез подчеркнул пышные формы светской львицы, а роскошный наряд в красном оттенке позволил артистке выглядеть просто непревзойденно.

И прическа, и макияж, и аксессуары Ани Лорак были подобраны идеально. Образ получился фантастическим, и не смог оставить фанатов равнодушными.

Instagram @anilorak

Кто-то сравнил поп-диву с королевой, кто-то признал ее верхом совершенства, а некоторые даже отметили, что мечтают повторить такой элегантный образ.

«Невероятная!»

«Искорка!»

«Красотка, очаровашка!»

«Нет слов, чтобы описать вашу красоту! Вы невероятная!»

«Красота необыкновенная!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак выложила серию умопомрачительных черно-белых фотографий в своем профиле в Instagram.