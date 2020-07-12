Ночь без традиции: сильный ветер отменил разводку мостов в Петербурге

Обрушившаяся еще днем 11 июля стихия на Санкт-Петербург не только повалила деревья и сорвала кровлю с крыш некоторых зданий, но и на одну ночь отменила неизменную традицию в белые ночи — полюбоваться разводкой мостов через Неву.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Мостотреста», разводка мостов в ночь на 12 июля отменена в связи с сильным ветром «свыше 12 метров в секунду», который по прогнозам синоптиков в ближайшее время усилится до 18 метров в секунду.

По итогам субботы от разгула стихии пострадали два человека. Погибших нет. Так, в Удельном парке дерево упало на сидящих на скамейке людей. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. А в соседнем Выборгском районе дерево рухнуло на автомобиль, в котором находился мужчина.

Ожидается, что ветер в воскресенье подстихнет, однако температура воздуха прогреется максимум до 19 градусов тепла, а к вечеру опустится до +12. Потепление до 22 градусов выше нуля стоит ждать уже на следующей неделе.