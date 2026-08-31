Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 47 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько дронов ВСУ сбили на подлете к Москве 31 августа

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Собянин: ПВО сбила шесть летевших на Москву украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 31 августа, отразили атаку шести украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников», — написал мэр.

О ликвидации дронов ВСУ стало известно в 02:41 по московскому времени. При этом вечером в воскресенье на подлете к столице сбили пять беспилотников.

В ночь на 30 августа ПВО ликвидировала 13 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать объекты в Москве, сообщал Собянин.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, в течение дня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над территорией России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде в результате атаки ВСУ погибли два человека и 16 пострадали. В том числе под удар попал сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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