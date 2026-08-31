Природный пожар под Анапой вплотную подобрался к жилым домам

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Огонь преодолел уже около 25 гектаров.

Фото, видео: © РИА Новости/ Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Последняя информация из Анапы, где природный пожар вплотную подобрался к жилым домам. В заболоченной низине вспыхнул сухой камыш. К этой минуте огонь прошел около 25 гектаров. От горящей растительности до построек остается всего несколько метров. На месте работают МЧС и полиция. Некоторые жители также встали на защиту имущества, пламя пытаются самостоятельно тушить подручными средствами. В зоне происшествия дежурит корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

«Плавни сейчас горят в Анапе несколькими очагами. Один из них прямо на въезде в станицу Анапскую. Здесь уже работают пожарные, чтобы не допустить распространения огня в жилую зону. Она находится по трассе буквально через 300 метров отсюда. Из-за сильного ветра огонь распространяется с большой скоростью на сотни метров вперед. Здесь на близлежащей дороге до сих пор стоят местные жители, которые надеются на слаженную работу спасателей и не хотят покидать свои домовладения», — прокомментировала ситуацию корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

Пожар добрался и до федеральных трасс, движение там пришлось ограничить. Кроме того, из-за сильного ветра дым стремительно охватывает большую площадь. Жителям рекомендуют закрыть окна и лишний раз не выходить из дома.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Пока его тушат только с земли. В ближайшее время к месту направят самолет-амфибию и вертолет.

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