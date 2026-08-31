В России появится госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта

|
Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 14 0

Программа должна быть реализована к середине ноября.

Как в РФ взять домашнего питомца из приюта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России планируют создать цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался соответствующий документ Минцифры РФ.

Отмечается, что программа должна быть реализована к середине ноября. Помимо обеспечения устройства животных из приютов, планируется сделать сервис для поиска пропавших питомцев, а также для регистрации ветеринаров. На эти цели планируется выделить 80 миллионов рублей.

Тем временем в Москве жители могут взять домой кошку или собаку из городских приютов с помощью сервиса «Моспитомец», сообщали столичные власти. В каталоге размещено более 1,5 тысячи анкет животных, которые ждут новых хозяев. 

Ранее, как писал 5-tv.ru, эксперты объяснили, как питомцы выбирают место для сна, и если здесь связь с проблемами со здоровьем человека. Владельцы кошек не раз замечали, что животные могут выбирать в качестве места для сна самые разные части тела хозяина — от живота до головы. Зоопсихолог предложил практичное объяснение привычкам животных. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

5:20
В России появится госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта
4:58
Фигуристка Елизавета Андреева покинула группу тренера Этери Тутберидзе
4:30
Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ
4:14
Иран нанес удары по двум авиабазам США в Иордании
3:55
Путин обсудит с Пашиняном позицию РФ по референдуму о вступлении Армении в ЕС
3:26
Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«Не осуждаю»: Диброва высказалась об интимной жизни Товстика
«Не знает, что такое стыд»: отец Тиммы ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео