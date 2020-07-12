Утром 12 июля на Дворцовой набережной бетономешалка наехала на машину ГАИ. Эта «авария» — часть первого дня съемок фильмы «Родитель».

В главной роли — Михаил Пореченков. В проекте также примут участие актеры Мария Миронова, Мария Шукшина и Виталий Коваленко. Создатели фильма говорят, что фильм «Родитель» соединяет в себе притчу и драму с элементами экшена. Картину при поддержке Министерства культуры России снимает режиссер Влад Фурман.

«Сейчас появилась возможность высказаться о конце XX века, что происходило с людьми, с родителями, с детьми. Какие приходилось переживать потрясения перед тем, как войти в XXI век. Это размышление и личное высказывание многих из нас о том, что кто-то переживал лично, кто-то помогал друзьям в проблемах, связанных с детьми. Я не буду делать спойлер, но родители даже не представляли себе, на что они могут быть способны, когда нависает угроза над их детьми», — говорит режиссер Влад Фурман.

Из-за съемок фильма «Родитель» в Санкт-Петербурге перекрыли часть Дворцовой набережной от Троцкого моста до набережной Кутузова, также невозможно проехать на Дворцовую набережную с Миллионной улицы. Ограничения будут действовать 12 июля до полудня.

Также режиссер рассказал, что съемочная группа соблюдает несколько правил, чтобы избежать заражения коронавирусом. Например, ограничено количество участников процесса — это всего 50 человек, а члены команды соблюдают дистанцию, носят маски и перчатки.