Блогерша Марина Балмашева вышла замуж за своего пасынка

История популярной блогерши Марины Балмашевой, влюбившейся в собственного пасынка, вызвала огромный резонанс в сети. 35-летняя девушка прожила со своим мужем Алексеем Шавыриным 13 лет, но в какой-то момент поняла, что увлеклась его 20-летним сыном. Роман с пасынком развивался стремительно, а спустя некоторое время Балмашева поняла, что ждет ребенка от своего избранника.

Недавно беременная блогерша поделилась с подписчиками еще одной радостной новостью: она наконец-то вышла замуж за своего молодого возлюбленного. На своей странице в Instagram девушка поделилась видео с регистрации брака, которая прошла более чем скромно. По словам блогерши, мысль узаконить отношения пришла к молодым людям, когда они «катались по делам». Поэтому в ЗАГС они пришли в обычной одежде — без белого платья и фрака.

«Расчески не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня не как, а за кого и с кем», — написала Балмашева.

Юзеры поспешили поздравить пару с созданием семьи, отметив, что, по их мнению, влюбленных связывают настоящие сильные чувства.

«Поздравляю вас с рождением новой семьи»;

«Совет да любовь, Марина!»;

«Поздравляю! Молодец! он так на вас всегда смотрит», — отреагировали подписчики.

Instagram @marina_balmasheva

Вечером блогерша и ее молодой супруг устроили торжество в ресторане, куда пригласили всех своих многочисленных друзей и родственников. Для этого события девушка уже принарядилась: она похвасталась открытым воздушным платьем с оголенными плечами.

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