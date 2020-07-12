Блогерша Марина Балмашева вышла замуж за своего пасынка
Девушка поделилась видео с регистрации брака со своим возлюбленным, который младше ее на 15 лет.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
Фото, видео: Instagram @marina_balmasheva
История популярной блогерши Марины Балмашевой, влюбившейся в собственного пасынка, вызвала огромный резонанс в сети. 35-летняя девушка прожила со своим мужем Алексеем Шавыриным 13 лет, но в какой-то момент поняла, что увлеклась его 20-летним сыном. Роман с пасынком развивался стремительно, а спустя некоторое время Балмашева поняла, что ждет ребенка от своего избранника.
Недавно беременная блогерша поделилась с подписчиками еще одной радостной новостью: она наконец-то вышла замуж за своего молодого возлюбленного. На своей странице в Instagram девушка поделилась видео с регистрации брака, которая прошла более чем скромно. По словам блогерши, мысль узаконить отношения пришла к молодым людям, когда они «катались по делам». Поэтому в ЗАГС они пришли в обычной одежде — без белого платья и фрака.
«Расчески не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня не как, а за кого и с кем», — написала Балмашева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Принимаем поздравления и лайки🙂 Не дотерпели вы до вечера и завалили директ. Видео обычное. По делам покатались и заехали в Загс 😅 Расчески не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня не как, а за кого и с кем 🙂❤️ Вечером постараюсь залить фото в платье. Объявляю нас мужем и женой😅(мы хотели немного наряднее😅, но уже вечером)
Юзеры поспешили поздравить пару с созданием семьи, отметив, что, по их мнению, влюбленных связывают настоящие сильные чувства.
«Поздравляю вас с рождением новой семьи»;
«Совет да любовь, Марина!»;
«Поздравляю! Молодец! он так на вас всегда смотрит», — отреагировали подписчики.
Вечером блогерша и ее молодой супруг устроили торжество в ресторане, куда пригласили всех своих многочисленных друзей и родственников. Для этого события девушка уже принарядилась: она похвасталась открытым воздушным платьем с оголенными плечами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Соколовский рассказал о своем новом романе.
Читайте также
82%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?