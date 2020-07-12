В Смоленске подростки забрались на крышу двадцатиэтажного здания. Кадры, на которых видно, как один из них сначала стоит на самом краю крыши, а затем разгоняется и бежит по парапету и в конце спрыгивает на крышу, были сняты очевидцем сцены.

Мужчина за кадром прокомментировал, что дом, по крыше которого бежал мальчик, насчитывает двадцать этажей, а сам бесстрашный авантюрист позвал кого-то еще, из чего следует, что он забрался наверх не один.

«Ужас, родители проводите беседу с детьми! Ведь не дай Бог», — написал очевидец, выложивший видео в сеть.

Мнения пользователей по поводу приводящих в дрожь кадров разделились. Некоторые сошлись на том, что это «естественный отбор», а другие резко осудили коммунальщиков, которые допустили свободный проход детей на крышу. Впрочем, нашлись и те, кто при этом вспомнил свое детство и озорные выходки и порадовался, что раньше их никто не снимал.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье во время химических экспериментов подорвался подросток.