Подросток подорвался во время химических экспериментов — фото
Инцидент произошел накануне в подмосковном Лыткарино.
Фото: 5-tv.ru
Студент колледжа подорвался во время химического эксперимента в подмосковном Лыткарино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел накануне.
По предварительной информации, 17-летний юноша проводил опыты в одной из квартир многоэтажного дома. Когда эксперимент вышел из-под контроля — раздался взрыв.
В результате взрыва в комнате выбито окно, причинен незначительный ущерб мебели. Сам юноша получил рваную рану кисти правой руки и контузию. Молодой человек госпитализирован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае за изготовление бомб задержаны трое подростков.
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