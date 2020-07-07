Студент колледжа подорвался во время химического эксперимента в подмосковном Лыткарино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел накануне.

По предварительной информации, 17-летний юноша проводил опыты в одной из квартир многоэтажного дома. Когда эксперимент вышел из-под контроля — раздался взрыв.

В результате взрыва в комнате выбито окно, причинен незначительный ущерб мебели. Сам юноша получил рваную рану кисти правой руки и контузию. Молодой человек госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае за изготовление бомб задержаны трое подростков.