Сына Бари Алибасова обвинили в избиении
По предварительной информации, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Сына продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасова-младшего — обвинили в избиении мужчины. По предварительной информации, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.
Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время съемок популярного шоу на одном из федеральных каналов. По предварительной информации, сын продюсера напал на участника программы. В результате инцидента у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у него рассечен лоб, пострадавшему диагностировали сотрясение головного мозга.
Подробности выясняются.
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