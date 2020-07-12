Сына Бари Алибасова обвинили в избиении

Сына продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасова-младшего — обвинили в избиении мужчины. По предварительной информации, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время съемок популярного шоу на одном из федеральных каналов. По предварительной информации, сын продюсера напал на участника программы. В результате инцидента у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у него рассечен лоб, пострадавшему диагностировали сотрясение головного мозга.

Подробности выясняются.