Русская музыка и современный танец покоряют Пекин на Днях Петербурга

В Китае высадился культурный десант из Северной столицы. В Пекине сейчас проходят Дни Петербурга, где русская классика и современный танец соседствуют с переговорами о новых совместных проектах. И это не просто культурный обмен — на Китай приходится больше трети всего внешнеторгового оборота Петербурга. Что еще связывает город на Неве с Поднебесной — увидела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Костюмы и личные вещи — в багаж, а балалайки, домры, скрипки и даже складной контрабас — с собой, в салон самолета. Репетиции не прекращаются и в аэропорту.

Для зрителей Поднебесной ансамбль «Бис-квит» подготовил две особенные программы: камерную — с русскими и китайскими национальными мотивами, и полномасштабную — из величайших творений нашей классической музыки.

«Хотим передать русскую душу, в первую очередь, нашу такую доброту, дружеский настрой», — сказал художественный руководитель ансамбля «Бис-квит» Андрей Антипов.

К первым после большого перерыва зарубежным гастролям долго готовились и петербургские танцовщики.

Танцевальная компания «Каннон Данс» везет в Пекин сразу три спектакля: о жизненном пути, важных ориентирах и, конечно, любви. Интересно, что ставили их не российские, а зарубежные хореографы. Так артисты показывают всему миру, что для творчества границ по-прежнему не существует.

Как раз сейчас артисты знакомят китайскую публику со своей мультиязычной школой, причем не только со сцены. Часть культурной программы Дней Санкт-Петербурга в Пекине — мастер-классы и совместные творческие лаборатории.

«Никак по-другому невозможно найти партнеров и коллег, как приехав именно туда, где они работают, познакомившись с ними. Мы хотели бы тоже найти хореографа из Китая, которого бы с удовольствием пригласили бы в Петербург», — сказал директор Центра развития проектов современной хореографии «Каннон Дэнс» ГБУК «Петербург-концерт» Вадим Каспаров.

Хотя специалисты самых разных профилей и так охотно едут в Северную столицу. Студентка Лин Джан когда-то просто мечтала увидеть Эрмитаж, но спустя четыре года в России учится по обмену, подрабатывает учительницей китайского в школе и наслаждается нашей кухней.

«Мой любимый — это борщ, обязательно со сметаной. Домашний борщ — это самое вкусное для меня», — сказала аспирантка СПбГУ Лин Джан.

Пока гости из Поднебесной — только за этот высокий сезон в Петербурге их побывало не меньше 36 тысяч — фотографируются со своими учебниками истории у крейсера «Аврора», российские туристы вовсю путешествуют по Китаю.

Мария Ос доехала до Пекина из Петербурга… на велосипеде и, к слову, уехать обратно не может до сих пор.

«Я хотела посмотреть глубинку Китая и показать людям, которые за мной следят, что в Китае очень много всего интересного за пределами этих мегаполисов», — сказала путешественница Мария Ос.

Но деловые встречи в Пекине сейчас затрагивают далеко не только туризм и культуру. В КНР петербургская делегация привезла, например, наш императорский фарфор. Обсуждается сотрудничество в самых разных областях — от фармацевтики до реставрации.

«Китайскую сторону привлекают наши компетенции в промышленности и инженерии, в энергетике, энергомашиностроении, а также в судостроении и портовой логистике», — сказал руководитель Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Пекине Кирилл Лесников.

И именно Петербург здесь занимает особое место — как один из регионов-лидеров по объему торговли с Поднебесной. Работающих в городе на Неве китайских компаний уже больше 800!

«Наши китайцы ощутили, что такое российское качество. И наши российские друзья через наше сотрудничество чувствуют, что такое китайская обильность», — сказал генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй.

И, пожалуй, самое важное: эта дружба — не одноразовая. Как показывают Дни Петербурга в Пекине, которые, к слову, еще не завершились: взаимные планы расписаны на десятилетия вперед.

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