Мужчина подорвался на боеприпасе в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в лесу в Лужском районе. Пострадавший находился там вместе со своим приятелем. В результате детонации боеприпаса мужчина получил ранение руки.

В МЧС Ленобласти информацию о происшествии подтвердили. В настоящее время на место ЧП выехали сотрудники поисково-спасательного отряда «Тосно» и оперативная группа местной пожарной части. Задействована санавиация.

Причина происшествия устанавливается.