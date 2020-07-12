Мужчина подорвался на боеприпасе в Ленинградской области
По предварительной информации, пострадавший жив, но получил ранения руки.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Мужчина подорвался на боеприпасе в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в лесу в Лужском районе. Пострадавший находился там вместе со своим приятелем. В результате детонации боеприпаса мужчина получил ранение руки.
В МЧС Ленобласти информацию о происшествии подтвердили. В настоящее время на место ЧП выехали сотрудники поисково-спасательного отряда «Тосно» и оперативная группа местной пожарной части. Задействована санавиация.
Причина происшествия устанавливается.
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