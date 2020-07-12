Видео: «Мерседес» после ДТП снес остановку в центре Петербурга — есть пострадавшая
По предварительной информации, 30-летний водитель потерял управление после столкновения с такси.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru
Водитель «Мерседеса» после столкновения с машиной такси протаранил остановку в центре Петербурга, сообщает телеканал «78». Авария произошла в Центральном районе Северной столицы, на пересечении 8-й Советской и Дегтярной улиц.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Мерседеса» не пропустил на перекрестке такси, после чего потерял управление и влетел в остановочны павильон. Тяжелую машину не смогли остановить ни стеклянная конструкция остановки, ни металлический забор, ни кусты. Автомобиль прекратил движение немного не доехав до стены дома, после того как врезался в дерево.
В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. По словам очевидцем, от удара пострадавшую отбросило на детскую площадку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту аварии проводится проверка. Отмечается, что оба водителя были трезвыми.
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