Водитель «Мерседеса» после столкновения с машиной такси протаранил остановку в центре Петербурга, сообщает телеканал «78». Авария произошла в Центральном районе Северной столицы, на пересечении 8-й Советской и Дегтярной улиц.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Мерседеса» не пропустил на перекрестке такси, после чего потерял управление и влетел в остановочны павильон. Тяжелую машину не смогли остановить ни стеклянная конструкция остановки, ни металлический забор, ни кусты. Автомобиль прекратил движение немного не доехав до стены дома, после того как врезался в дерево.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. По словам очевидцем, от удара пострадавшую отбросило на детскую площадку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка. Отмечается, что оба водителя были трезвыми.