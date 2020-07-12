Выйдя из самоизоляции, россияне бросились скупать велосипеды

С выходом из режима самоизоляции россияне бросились скупать велосипеды, самокаты, роликовые коньки и другие товары для активного отдыха. Как сообщает URA.RU, рост продаж зафиксировал, в частности, интернет-магазин Ozon, проанализировав два миллиона поисковых запросов и примерно полтора миллиона заказов.

«Продажи скейтбордов, пеннибордов в июне выросли в семь раз год к году, продажи самокатов — в пять раз, а роликовых коньков — в шесть раз. Продажи велосипедов выросли на 452% в годовом сопоставлении», — цитирует агентство результаты исследования онлайн-ретейлера.

Активно скупают россияне также бадминтон, надувные матрасы, повышенным спросом пользуются детские плавательные круги и нарукавники. Увеличились продажи ласт и масок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус вернул в моду самую «уродливую» обувь всех времен. Спрос на новую модель разноцветных сандалий-сланцев по 378 долларов за пару вырос на 44%.