Коронавирус вернул в моду «уродливые» сандалии
Модников не останавливает даже цена обуви — 300 фунтов, это более 26 тысяч рублей.
Фото: www.globallookpress.com /Oleksiy Maksymenko
Коронавирус вернул в моду самую «уродливую» обувь всех времен — разноцветные сандалии-сланцы. На рост продаж легких разноцветных шлепанцев на пробковой подошве обратила внимание газета Daily Mail.
Как пишет издание, один из ретейлеров зафиксировал увеличение спроса на новую модель от Birkenstocks на 44% за последние несколько недель. О росте продаж говорят и другие интернет-магазины. Модников не останавливает даже цена обуви в 300 фунтов стерлингов (это более 26 тысяч рублей).
Специалисты объясняют такую тенденцию с изменением образа жизни людей во время пандемии коронавируса, а вслед за этим и их сознания.
«Это уже не тапочки, но все же воздушные. Обувь, в которую легко скользнуть ногой перед долгим переходом от входной двери к мусорным бакам, и прекрасное решение, когда вы вдруг понимаете, что через восемь секунд вам нужно быть в поликлинике», — пишет автор статьи.
При этом эксперты предсказывают, что «уродливые» сандалии не останутся просто удобной обувью для прогулок, а станут прекрасным дополнением к брючному костюму в офисе, когда карантинные меры уйдут в прошлое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус вызвал революцию в мире пляжной моды — к традиционным двум деталям женского купальника добавилась еще и третья — защитная маска.
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