Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение старшим сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. В ближайшее время его направят в суд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление адвоката.

К слову, прежде в Генпрокуратуре отказывались утверждать обвинительное заключение по делу сестер, обязав следствие переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону. После этого было проведено дополнительное расследование.

Несмотря на это Следственный комитет России по прежнему обвиняет сестер в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при том что ведомство признало — отец девушек издевался над ними и неоднократно насиловал.

Семейная драма разыгралась 27 июля 2018 года в московской квартире. Согласно версии следствия, три сестры зарезали отца. Подозреваемые сообщили, что их близкий человек был тираном, давил на них психологически, бил и насиловал. Девушек поместили в СИЗО. Позже им смягчили меру пресечения на «запрет совершения определенных действий».