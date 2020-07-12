Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение старшим сестрам Хачатурян
Резонансное преступление произошло 27 июля 2018 года в Москве. Согласно версии следствия, три сестры зарезали отца-тирана.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. В ближайшее время его направят в суд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление адвоката.
К слову, прежде в Генпрокуратуре отказывались утверждать обвинительное заключение по делу сестер, обязав следствие переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону. После этого было проведено дополнительное расследование.
Несмотря на это Следственный комитет России по прежнему обвиняет сестер в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при том что ведомство признало — отец девушек издевался над ними и неоднократно насиловал.
Семейная драма разыгралась 27 июля 2018 года в московской квартире. Согласно версии следствия, три сестры зарезали отца. Подозреваемые сообщили, что их близкий человек был тираном, давил на них психологически, бил и насиловал. Девушек поместили в СИЗО. Позже им смягчили меру пресечения на «запрет совершения определенных действий».
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