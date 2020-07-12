Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение старшим сестрам Хачатурян

|
Алиса Маркова
168

Резонансное преступление произошло 27 июля 2018 года в Москве. Согласно версии следствия, три сестры зарезали отца-тирана.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение старшим сестрам Хачатурян

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. В ближайшее время его направят в суд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление адвоката.

К слову, прежде в Генпрокуратуре отказывались утверждать обвинительное заключение по делу сестер, обязав следствие переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону. После этого было проведено дополнительное расследование.

Несмотря на это Следственный комитет России по прежнему обвиняет сестер в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при том что ведомство признало — отец девушек издевался над ними и неоднократно насиловал.

Семейная драма разыгралась 27 июля 2018 года в московской квартире. Согласно версии следствия, три сестры зарезали отца. Подозреваемые сообщили, что их близкий человек был тираном, давил на них психологически, бил и насиловал. Девушек поместили в СИЗО. Позже им смягчили меру пресечения на «запрет совершения определенных действий».

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Солнце соединяется с Меркурием: чего стоит опасаться в период с 13 по 19 ...

Последние новости

0:22
Какие продукты могут вызвать анафилактический шок?
23:59
Андрей Губин спел на публике впервые за много лет — видео
23:41
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение старшим сестрам Хачатурян
23:19
«Такой малыш еще»: фанатов удивила внешность 17-летнего сына Стаса Костюшкина
22:58
ТОП-5 ужасных трагедий на свадьбах
22:33
Видео: несколько моряков пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Сейчас читают

Вдову Виктора Проскурина выгнали из квартиры
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Вот что значит счастье»: фото Орбакайте с детьми и невесткой растрогало фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок