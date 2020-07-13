В США резко увеличилось число нападений на полицейских, после того, как власти большинства штатов запретили стражам порядка применять силу во время задержаний.

Так, в Техасе погибли двое офицеров во время перестрелки. Они приехали на обычный вызов и попали под огонь. Нападавшего задержать не удалось, он покончил с собой. Известно, что 23-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона.

Не легче полицейским приходится и на многочисленных акциях в поддержку темнокожих. В Портленде митинг превратился в настоящие бои. Протестующие пытались прорваться в здание окружного суда, где находились задержанные ранее демонстранты. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, и одна из гранат попала в голову активисту. Его увезли в больницу. И это вызвало новую волну агрессии, протестующие начали теснить спецназ. И в дело пошли уже резиновые пули.