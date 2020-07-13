Россиянам могут возместить затраты за время работы на «удаленке»

Минтруд поддержал проект поправок парламентариев к Трудовому кодексу об удаленном режиме работы. Об этом сообщают «Известия». В числе прочего документ учитывает, что работающий в дистанционном режиме человек имеет право использовать личное оборудование и программно-технические средства. При этом работник на «удаленке» может запросить возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию собственного компьютера.

Ныне вопрос компенсации затрат удаленного сотрудника не урегулирован в трудовом законодательстве. Как реализовать такую возможность на практике, работнику и работодателю предстоит решить самим в рамках трудового договора. К примеру, работодатель может увеличить оклад сотрудника или премировать с учетом его трат во время работы на дому. А может и не сделать ни того, ни другого, ведь компенсация расходов сотрудника останется правом начальника, а не обязанностью.

Авторы проекта полагают, что принятие изменений в ТК поспособствует развитию взаимоотношений работников и работодателей в современных условиях, закрепит их новые права и обязанности. Как рассчитывают инициаторы, новый законопроект будет принят до конца года.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты перечислили самые высокооплачиваемые работы на «удаленке».