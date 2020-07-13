Центробанк предупредил о схеме финансового мошенничества через рекламу
Злоумышленники учли переход россиян на удаленный режим работы и сделали ставку на интернет.
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Пандемия коронавируса и почти повсеместно введенный в связи с ней удаленный режим работы активизировали мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со слов главы департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерия Ляха.
По его словам, в период самоизоляции россиян злоумышленники сделали ставку на безадресную финансовую рекламу в сети. Она ориентирована на широкую аудиторию, не содержит определенных сведений о виде заработка, а лишь призыв, к примеру, «Зарабатывай с нами».
Жулики верно рассудили: для большой части жителей страны интернет стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой финансовые услуги напрямую не предлагаются, заметил Лях.
В прежних схемах мошенники оговаривали услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Теперь же они играют на желании человека улучшить свое материальное состояние, но опускают все подробности.
По оценкам ЦБ, за время пандемии объем такой рекламы значительно превысил объем традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых.
Ранее 5-tv.ru писал, что персональные данные мошенников предложили передавать их жертвам.
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