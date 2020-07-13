Гузеева резко осадила хейтеров, назвавших ее алкоголичкой
Поклонники ведущей встали горой на защиту чести своей любимицы.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева широко известна как дама крутого нрава, которая за словом в карман не лезет. В этот раз завистники попытались задеть ее в комментариях к фото, которым знаменитость поделилась в Instagram. На нем Гузеева запечатлена с подругами в поле во время съемок шоу «На дачу!».
«Двенадцать лет я работаю с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками. Они мои подруги навсегда — понимаем и чувствуем с полувзгляда друг друга. Снимаем в деревне. Нам хорошо», — подписала кадр Гузеева.
В комментариях помимо привычных поклонников появились и хейтеры. У одного из фолловеров нашлись претензии к внешности ведущей и ее подруг.
«Похожи на алкоголичек», — написал пользователь.
Гузеева не стала стесняться и резко осадила автора пасквиля.
«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазий — жалею», — припечатала ведущая.
Поклонники знаменитости тоже не стали терпеть хамство и возмутились. Под комментарием собралось порядка сотни ответов, в которых фанаты вступились за свою любимицу.
«Откуда эта чернота в, казалось бы, человеческих душах?»
«Если бы алкоголички были с такой внешностью, я согласилась бы завтра запить»
«Вы — молодец, сильная красива женщина», — писали Гузеевой почитатели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ларису Гузееву шокировала выходка невесты в телешоу.
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