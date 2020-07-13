Трансгендерная модель впервые засветилась на обложке спортивного журнала
В свои 23 года Валентина Сампайо уже успела появиться на обложке издания Vogue и стать лицом бренда нижнего белья Victoria’s Secret.
Фото: Instagram @@valentts
Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером, фото которой появилось на обложке спортивного журнала Sports Illustrated. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Модель выложила снимок в бикини бежевого цвета на фоне океана, который украсит издание авторитетного мужского журнала.
«Я взволнована и польщена тем, что стала частью легендарного Sports Illustrated. Команда SI создала прорывной выпуск, объединив разнообразных талантливых и красивых женщин творческим и достойным образом», — написала 23-летняя знаменитость.
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Подписчики Сампайо порадовались за нее и признали, что появление в спортивном журнале является настоящим прорывом в карьере модели.
«Поздравляю! Ты творишь историю»;
«Королева, которая вдохновляет»;
«Очень красивая» — прокомментировали фолловеры.
Ранее Сампайо стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке журнала Vogue, а также ставшей лицом популярной марки нижнего белья Victoria’s Secret. Сампайо родилась мужчиной, но уже в восемь лет начала ощущать в себе женские проявления. Как оказалось, у ребенка было много женских гормонов в теле, из-за чего уже в 15 лет у Сампайо начала расти грудь.
Ранее 5-tv.ru писал, что австралийская модель plus size сделала снимок своего тела, показав целлюлит
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