Трансгендерная модель впервые засветилась на обложке спортивного журнала

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Алиса Старжевская
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В свои 23 года Валентина Сампайо уже успела появиться на обложке издания Vogue и стать лицом бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

Трансгендерная модель впервые засветилась на обложке спортивного журнала

Фото: Instagram @@valentts

Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером, фото которой появилось на обложке спортивного журнала Sports Illustrated. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Модель выложила снимок в бикини бежевого цвета на фоне океана, который украсит издание авторитетного мужского журнала.

«Я взволнована и польщена тем, что стала частью легендарного Sports Illustrated. Команда SI создала прорывной выпуск, объединив разнообразных талантливых и красивых женщин творческим и достойным образом», — написала 23-летняя знаменитость.

 
 
 
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Публикация от  Valentina Sampaio (@valentts)

Подписчики Сампайо порадовались за нее и признали, что появление в спортивном журнале является настоящим прорывом в карьере модели.

«Поздравляю! Ты творишь историю»;

«Королева, которая вдохновляет»;

«Очень красивая» — прокомментировали фолловеры.

Ранее Сампайо стала первой трансгендерной моделью, появившейся на обложке журнала Vogue, а также ставшей лицом популярной марки нижнего белья Victoria’s Secret. Сампайо родилась мужчиной, но уже в восемь лет начала ощущать в себе женские проявления. Как оказалось, у ребенка было много женских гормонов в теле, из-за чего уже в 15 лет у Сампайо начала расти грудь.

Ранее 5-tv.ru писал, что австралийская модель plus size сделала снимок своего тела, показав целлюлит

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