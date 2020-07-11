Австралийская модель plus-size показала свое тело с целлюлитом без фотошопа

Австралийская модель plus-size Джем Вулфи выступила против использования фотошопа при публикации снимков в Instagram. 28-летняя девушка выложила в свой микроблок фото, на которых запечатлена до и после ретуширования. На них видно, как красавица скрыла целлюлит и складки на животе.

«Мне чертовски надоело видеть это фальшивое ****. Губы, перекачанные как опухшие сосиски. Кожу, отредактированную на фото так, что не видно текстуры. Девушкам промыли мозги определенными стандартами „красоты“, вместо того, чтобы (учить — Прим.ред.) любить и принимать себя как есть», — написала Вулфи в посте.

Instagram @jemwolfie

По мнению модели, злоупотребляющие фотошопом селебрити прививают молодежи комплекс неполноценности. Подписчики верят, что авторы публикаций в жизни выглядят так же, как и на фото, что часто оказывается обманом.

«Я люблю мотивировать людей быть здоровыми и принимать свои „недостатки“. Неотредактированные фото нормальны и реальны. А если вы считаете, что это отвратительно, я буду продолжать публиковать это сообщение, пока у меня есть аудитория», — заявила Джем.

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