Пользователи соцсетей бурно обсуждают фото Меган Маркл в белье

|
Алиса Старжевская
75

До встречи с принцем Гарри актриса не раз демонстрировала свое подтянутое тело, едва прикрытое кружевом нижнего белья.

Фото, видео: www.globallookpress.com /ALPR/AdMedia, Кадр из сериала «Форс-мажоры», Кадр из сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк», Соцсети

Меган Маркл не оставляет в покое ее актерское прошлое — в интернете продолжают всплывать все новые снимки девушки в нижнем белье, пишет ФАН.  

До знакомства с принцем Гарри и их бурного романа, который закончился грандиозной свадьбой, герцогиня Сассекская связывала свою жизнь с карьерой в Голливуде. Считающая себя феминисткой, она все же не отказывалась от ролей, где требовалось показать немного больше обнаженного тела, благодаря чему годы спустя в интернете сохранилась неплохая подборка компрометирующих снимков Маркл.

Именно поэтому у поклонников и хейтеров звездной пары теперь есть возможность изучить изгибы тела Маркл в ряде сериалов и фильмов. Самой известной ее ролью является Рейчел Зейн в сериале Suits (в российском прокате — «Форс-мажоры), где она снималась в течение семи сезонов. По сюжету у Рейчел начинается бурный служебный роман с одним из главных героев, Майком Россом. В конце седьмого сезона она покинула шоу и закончила с актерством как раз по причине отношений с Гарри.

Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Кроме этого, Маркл в белье можно было видеть в одной из серий «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», где она появлялась в роли горничной Вероники, щеголявшей перед богатыми заказчиками в одном белье.

Кадр из сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

Фото Меган в белье существуют не только благодаря фанатам телевизионных шоу. Отец герцогини Томас Маркл, с которым она прервала общение, ранее продал прессе фото 16-летней дочери в белье, когда она играла в школьной постановке, пишет Sputnik.by.

Соцсети

Соцсети

Впервые на телевидении Маркл появилась в 1993 году — еще до начала актерской карьеры. Девочку возмутила реклама моющих средств, где упор делался на тяжесть женского труда при уборке по дому. Она написала в адрес компании Procter&Gamble и попросила изменить слово «женщина» в их слогане на «человек» — и компания откликнулась на это предложение, а о девочке сняли сюжет для новостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем истинная причина вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

 

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

12:42
Путин об экономике: Если сидеть на одном месте, болото вокруг нас будет хлюпать
12:33
Регина Дубовицкая призналась, что никогда не дружила с Петросяном
12:18
«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий
12:05
Летальность от коронавируса в России в разы ниже, чем в других странах — Путин
11:59
Пользователи соцсетей бурно обсуждают фото Меган Маркл в белье
11:54
Неголливудская сказка: Трагедии в жизни Джона Траволты

Сейчас читают

Как не заболеть коронавирусом? Отвечает иммунолог
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок