Пользователи соцсетей бурно обсуждают фото Меган Маркл в белье

Меган Маркл не оставляет в покое ее актерское прошлое — в интернете продолжают всплывать все новые снимки девушки в нижнем белье, пишет ФАН.

До знакомства с принцем Гарри и их бурного романа, который закончился грандиозной свадьбой, герцогиня Сассекская связывала свою жизнь с карьерой в Голливуде. Считающая себя феминисткой, она все же не отказывалась от ролей, где требовалось показать немного больше обнаженного тела, благодаря чему годы спустя в интернете сохранилась неплохая подборка компрометирующих снимков Маркл.

Именно поэтому у поклонников и хейтеров звездной пары теперь есть возможность изучить изгибы тела Маркл в ряде сериалов и фильмов. Самой известной ее ролью является Рейчел Зейн в сериале Suits (в российском прокате — «Форс-мажоры), где она снималась в течение семи сезонов. По сюжету у Рейчел начинается бурный служебный роман с одним из главных героев, Майком Россом. В конце седьмого сезона она покинула шоу и закончила с актерством как раз по причине отношений с Гарри.

Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Кроме этого, Маркл в белье можно было видеть в одной из серий «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», где она появлялась в роли горничной Вероники, щеголявшей перед богатыми заказчиками в одном белье.

Кадр из сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

Фото Меган в белье существуют не только благодаря фанатам телевизионных шоу. Отец герцогини Томас Маркл, с которым она прервала общение, ранее продал прессе фото 16-летней дочери в белье, когда она играла в школьной постановке, пишет Sputnik.by.

Соцсети

Соцсети

Впервые на телевидении Маркл появилась в 1993 году — еще до начала актерской карьеры. Девочку возмутила реклама моющих средств, где упор делался на тяжесть женского труда при уборке по дому. Она написала в адрес компании Procter&Gamble и попросила изменить слово «женщина» в их слогане на «человек» — и компания откликнулась на это предложение, а о девочке сняли сюжет для новостей.

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