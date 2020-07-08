Названа причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Алина Потёмкина
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Конфликт герцогинь стал последней каплей перед решением принца Гарри и его жены удалиться из Букингемского дворца.

Названа причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Paul Marriott, via www.imago-ima

О противостоянии герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогини Сассекской Меган Маркл известно давно. Однако что именно рассорило жен британских принцев, доподлинно никто не знает. Как рассказал королевский биограф Том Куинн, супруга принца Гарри всегда чувствовала, что она в монаршей семье на вторых ролях, пишет Daily Mail.

По словам биографа, незадолго до решения удалиться от исполнения обязанностей членов королевской семьи, Меган Маркл повздорила с персоналом Букингемского дворца. Когда ей отказали в выполнении просьбы, она устроила скандал, свидетельницей которого стала Кейт Миддлтон.

«Мне очень жаль, но я не могу этого сделать, потому что я работаю на Кейт», — сказал тогда помощник герцогини Кембриджской.

По воспоминаниям Куинна, Меган пришла в ярость и начала топать ногами, что увидела Кейт. В тот момент супруга принца Гарри окончательно поняла, что ей никогда не быть «номер один» во дворце.

Герцоги Сассекские решили снять с себя королевские обязанности и покинуть замок Виндзоров весной этого года. При этом они потеряли госфинансирование и торговую марку Sussex Royal. И все это ради того, чтобы переехать в США и заниматься бизнесом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Меган Маркл устроила скандал, заподозрив принца Гарри в измене.

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