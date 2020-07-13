«Зачем вообще так фотографироваться?» — теща Дмитрия Тарасова возмутила фанатов
Мать Анастасии Костенко вновь выложила в сеть провокационные фотографии.
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Фото, видео: Instagram @viktoria_ruf, @ kostenko.94
Мать модели Анастасии Костенко, Виктория Щербакова, не раз демонстрировала подписчикам в сети Instagram свои фото в облегающих платьях. На сей раз она поделилась с ними снимком в купальнике на пляже, пишет Starhit.ru.
На фото Щербакова демонстрирует свои пышные формы: раздельный темно-синий купальник с кружевными вставками и легкое прозрачное парео практически ничего не скрывают. Особенно бросается в глаза большой бюст молодой бабушки — ее дочь уже сама стала матерью и воспитывает двух дочек.
Некоторые подписчики с одобрением встретили новый пост женщины, но больше было возмущенных комментариев.
«Меня все же интересует не то, зачем она выставляла такие фото, а зачем вообще так фотографироваться?» — вынесли свой вердикт хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в честь рождения старшей дочки жена Дмитрия Тарасова вспомнила свою первую беременность.
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