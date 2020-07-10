«Принцесса и спортсменка»: Костенко поздравила старшую дочь с днем рождения
Анастасия Костенко воспитывает двух дочерей от брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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Фото, видео: Instagram @kostenko.94
Анастасия Костенко, третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова, поделилась трогательными фото со старшей дочкой Миланой, которой исполнилось два года. Она выложила их на своей личной странице в соцсети Instagram.
«И вот ты перед нами. Невероятная. Самая добрая и искренняя. Лучик. Энерджайзер. Принцесса и спортсменка. Изящная и приколюшная. Наша», — с нежностью написала молодая мать (орфография автора сохранена — Прим. ред.).
Вместе с поздравлениями девушка выложила свои воспоминания о беременности и родах, когда она впервые познала радость материнства. По ее мнению, она так долго готовилась к появлению на свет первенца, а на практике оказалась совершенно к этому не готова.
К поздравлениям Анастасии присоединились и ее подписчики.
«Папина копия»;
«Какая сладкая»;
«Тарасов-ювелир! Дочь невероятно прекрасна», — написали они в комментариях к поздравительному посту.
Кроме Миланы, в семье Анастасии и Дмитрия есть еще одна дочь Ева. Кроме того, у Дмитрия есть и наследница от первого брака, а Анастасия стала его третьей женой.
Ранее 5-tv.ru приводил слова Анастасии Костенко о том, что она не смогла бы простить измену мужа.
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