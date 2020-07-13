ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников ИГ* в Ростовской области

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Светлана Шевченко
Срочная новость 112

Шесть жителей региона готовили нападения на сотрудников полиции и террористические акты в медучреждениях и школах.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ФСБ России

ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников ИГ* в Ростовской области. По данным ведомства, шесть жителей региона готовили нападения на сотрудников полиции и террористические акты в медучреждениях и школах.

Раскрыть ячейку помогла попытка задержания главаря группы в Азовском районе области. Террорист открыл огонь по силовикам из автомата Калашникова и привел в действие самодельное взрывное устройство. Мужчина погиб на месте.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны остальные пять членов группы. В ходе обысков были обнаружены СВУ, огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая терроризм и незаконный оборот оружия.

* — запрещена в РФ.

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ФСБ России пресекла деятельность ячейки сторонников ИГ* в Ростовской области

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