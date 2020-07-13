Анджей Дуда вновь выиграл президентские выборы в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным преимуществом побеждает во втором туре выборов главы государства. Только что избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней объявила, что за Дуду проголосовал 51,03% избирателей. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — набрал 49% голосов.

Эксперты отмечают, что политический курс страны, который нацелен на сближение с Вашингтоном и сдерживание Москвы, не изменится. Польские политологи считают, что необходимость в диалоге с Россией назрела. Заморозка отношений вредит экономике, но Дуда, похоже, останется верен себе, и перемен ждать не стоит.

Ранее в интервью 5-tv.ru политолог Александр Асафов, оценивая будущее Польши вновь с Анджеем Дуда, назвал его «аватаром Ярослава Качиньского».