Анджей Дуда вновь выиграл президентские выборы в Польше
Во втором туре выборов главы государства за действующего президента проголосовал 51,03% избирателей.
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Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным преимуществом побеждает во втором туре выборов главы государства. Только что избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней объявила, что за Дуду проголосовал 51,03% избирателей. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — набрал 49% голосов.
Эксперты отмечают, что политический курс страны, который нацелен на сближение с Вашингтоном и сдерживание Москвы, не изменится. Польские политологи считают, что необходимость в диалоге с Россией назрела. Заморозка отношений вредит экономике, но Дуда, похоже, останется верен себе, и перемен ждать не стоит.
Ранее в интервью 5-tv.ru политолог Александр Асафов, оценивая будущее Польши вновь с Анджеем Дуда, назвал его «аватаром Ярослава Качиньского».
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