В Польше, согласно данным экзитполов, действующий глава государства Анджей Дуда лидирует на президентских выборах. По предварительным итогам, политик набрал более 50% голосов, оставив позади своего оппонента Рафала Тшасковского. Политолог Александр Асафов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как отзовется на Польше победа Дуды.

По словам эксперта, если действующий президент останется во власти, это будет означать «фиксацию текущего состояния Польши». Он также отметил, что конфликт с Евросоюзом в этом случае продолжится.

Политолог считает, что в случае победы Дуды, сохранится дальнейшая «идеологическая» эскалация напряжения с Россией, связанная с «несуществующей угрозой» со стороны Москвы. Кроме того, по его словам, политик будет предпринимать действия, направленные на тесное сотрудничество с США.

«Дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности как они ее называют, а на самом деле широкая программа лояльности перед США», — рассказал Асафов.

Он также утверждает, что будут попытки наладить отношения с представителями демократических партий страны.

Кроме того, политолог считает, что в отношениях Польши со своими соседями — Россией, Белоруссией и Украиной — изменений не предвидится.

«Я думаю, что отношения с соседями – Белоруссией, Россией и Украиной – останутся на прежнем треке, что не очень хорошо для Минска и Киева, а для нас это ситуация с развитием возможных угроз по созданию баз в Польше, увеличению натовского контингента и возможных политических проявлений проамериканского польского курса», — сказал Асафов.

У самих поляков, судя по маленькому разрыву между процентами голосов, отданных за Дуду и Тшасковского, настроения против правящей партии будут увеличиваться. По словам политолога, этот процесс будет идти довольно медленно и скажется лишь на следующих местных или парламентских выборах.

Он также отметил, что в польском обществе раскол происходит уже достаточно давно. Правда, по словам эксперта, это скорее не раскол, а деление на политически активную часть поляков и политически инертное большинство, которое поддерживает «то националистов, то радикальных националистов». Он подчеркнул, что политизация польского общества будет расти.

По мнению Асафова, действующий глава Польши не представляет собой пример самостоятельного политика.

«К сожалению, Анджей Дуда не является самостоятельным политиком. Это такой аватар Ярослава Качиньского, который предыдущий срок управлял им полностью и подновил ему риторику под эти выборы» — сказал эксперт, добавив, что нынешний президент является воплощением политики правящей партии «Право и справедливость».

Он заявил, что за этот срок будет возможность увидеть, когда «устами Анджея Дуды разговаривает не совсем психически здоровый Ярослав Качиньский».

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