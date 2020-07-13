В Петербурге появилось граффити с бойцом UFC Петром Яном
Спортсмен недавно стал чемпионом в легчайшем весе.
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Фото, видео: телеканал "Санкт-Петербург", Instagram @spbcolors
Граффити с портретом российского бойца Петра Яна, ставшего накануне чемпионом UFC в легчайшем весе, появилось в Петербурге. Изображение спортсмена сделали художники на стене здания на Воронежской улице во Фрунзенском районе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Авторами граффити выступили местные художники из команды SpbColors. Они рассказали, что над портретом бойца работали две ночи. Свою работу они посвятили ему после очередной победы, так как являются его фанатами.
На стене боец изображен с российским триколором и поднятым вверх кулаком. Локация для граффити тоже подобрана не просто так: традиционно Воронежская улица в городе на Неве является популярным у художников местом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как завершилась в Петербурге эпопея с граффити портрета Иосифа Бродского. Этому изображению пришлось попутешествовать по культурной столице.
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