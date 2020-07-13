Не виноватая я: «золотая судья» Хахалева решила обжаловать лишение статуса

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Квалификационная коллегия судей решила привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности за систематические прогулы и лишить ее первого квалификационного класса.

Фото, видео: vladtime.ru, 5-tv.ru

Скандально известная краснодарская судья Елена Хахалева лишилась мантии. Квалификационная коллегия прекратила ее полномочия — досрочно. Это дисциплинарное наказание за систематические прогулы — в течение трех лет Хахалева пропустила 128 рабочих дней, но продолжала получать зарплату. Судья пыталась оттянуть производство и не явилась на очередное заседание по болезни, но сегодня все решили без нее.

Как сообщал 5-tv.ru, Елена Хахалева прославилась в 2017 году. Тогда в сети появилось видео со свадьбы ее дочери. Журналисты подсчитали, что торжество с участием звезд российской эстрады стоило два миллиона долларов. При этом несколько лет она не публиковала сведения о доходах. В 2019-м Хахалеву отстранили от ведения процессов.

К слову, первым обратил на шикарный праздник «не по карману» известный адвокат Сергей Жорин. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео с торжества в банкетном зале Galich Hall, на котором выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева.

Как только об этом стало известно широкой общественности, в адрес Жорина стали поступать жалобы, обвинения в клевете и требования проверить его на соблюдение адвокатской этики. В частности, на него набросились коллеги Хахалевой — судьи Краснодарского края.

В интервью 5-tv.ru Сергей Жорин признался, что сегодня, когда сведения о многомиллионном празднике «золотой судьи» подтвердились, а также вскрылись другие обстоятельства, связанные с ее карьерой, было бы неплохо услышать извинения от тех, кто ставил под сомнение честность и профессионализм адвоката.

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