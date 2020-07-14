Эрдоган во время беседы с Путиным гарантировал пускать православных в Собор Святой Софии

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Президенты России и Турции обсудили возобновление туристических обменов между странами.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru

Президент России провел несколько телефонных переговоров. С турецким коллегой обсудил обстановку в Сирии и Ливии. Кроме того, Путин обратил внимание на общественный резонанс по поводу храма Святой Софии в Стамбуле, который стал действующей мечетью.

Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что доступ к памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранцев. Обеспечат и сохранность христианских святынь.

В разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном был акцентирован вопрос двустороннего сотрудничества.

Об укреплении стратегического партнерства говорилось и во время диалога с алжирским президентом. Лидеры обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.

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