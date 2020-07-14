Эрдоган во время беседы с Путиным гарантировал пускать православных в Собор Святой Софии
Президенты России и Турции обсудили возобновление туристических обменов между странами.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru
Президент России провел несколько телефонных переговоров. С турецким коллегой обсудил обстановку в Сирии и Ливии. Кроме того, Путин обратил внимание на общественный резонанс по поводу храма Святой Софии в Стамбуле, который стал действующей мечетью.
Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что доступ к памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранцев. Обеспечат и сохранность христианских святынь.
В разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном был акцентирован вопрос двустороннего сотрудничества.
Об укреплении стратегического партнерства говорилось и во время диалога с алжирским президентом. Лидеры обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Читайте также
82%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?