Пользователи соцсетей выяснили, кого бросила Карпович ради Прилучного

Пользователи соцсетей вычислили бывшего бойфренда Мирославы Карпович, которого, как уверены многие, она бросила ради Павла Прилучного. Как пишет StarHit, мужчину, с которым звезда «Папиных дочек» якобы встречалась на протяжении трех лет, зовут Игорь. Отыскались даже его фотографии.

Instagram @@baraguzina

Выяснилось также, что возлюбленный познакомил Мирославу со своей мамой, и женщины были очень близки. В доказательство издание публикует совместное фото Карпович с потенциальной свекровью, а также приводит цитаты из трогательных комментариев в соцсетях.

«Лооорочка! С днем рождения Игореши нас всех. Спасибо вам за Знайку. Любим вас!» — писала актриса в день рождения своего бойфренда.

Instagram @baraguzina

Вместе с Игорем Мирослава отдыхала на Мальдивах, съездила на горнолыжный курорт, а также успела попутешествовать по различным красивым местам земного шара.

По слухам, роман актрисы с Павлом Прилучным начался еще до того, как она рассталась с бывшим возлюбленным. И только когда отношения вышли на новый уровень, распрощалась с Игорем.

Впрочем, Мирослава Карпович и Павел Прилучный до сих пор никак не подтвердили слухи о романе. Более того, как писал 5-tv.ru, актриса резко ответила на домыслы сплетников в соцсетях.