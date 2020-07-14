Пользователи соцсетей выяснили, кого бросила Карпович ради Прилучного

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Светлана Александрова
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По слухам, с мужчиной по имени Игорь звезда «Папиных дочек» встречалась три года.

Пользователи соцсетей выяснили, кого бросила Карпович ради Прилучного

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich, Instagram @baraguzina

Пользователи соцсетей вычислили бывшего бойфренда Мирославы Карпович, которого, как уверены многие, она бросила ради Павла Прилучного. Как пишет StarHit, мужчину, с которым звезда «Папиных дочек» якобы встречалась на протяжении трех лет, зовут Игорь. Отыскались даже его фотографии.

Instagram @@baraguzina

Выяснилось также, что возлюбленный познакомил Мирославу со своей мамой, и женщины были очень близки. В доказательство издание публикует совместное фото Карпович с потенциальной свекровью, а также приводит цитаты из трогательных комментариев в соцсетях.

«Лооорочка! С днем рождения Игореши нас всех. Спасибо вам за Знайку. Любим вас!» — писала актриса в день рождения своего бойфренда.

Instagram @baraguzina

Вместе с Игорем Мирослава отдыхала на Мальдивах, съездила на горнолыжный курорт, а также успела попутешествовать по различным красивым местам земного шара.

По слухам, роман актрисы с Павлом Прилучным начался еще до того, как она рассталась с бывшим возлюбленным. И только когда отношения вышли на новый уровень, распрощалась с Игорем.

Впрочем, Мирослава Карпович и Павел Прилучный до сих пор никак не подтвердили слухи о романе. Более того, как писал 5-tv.ru, актриса резко ответила на домыслы сплетников в соцсетях.

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