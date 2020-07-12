Мирослава Карпович жестко пресекла обсуждения сплетниц о ее романе с Прилучным

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Карина Бернтгольц
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Обращение ко всем интересующимся ее личной жизнью звезда «Папиных дочек» опубликовала в Instagram-сторис.

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович ответила на слухи о романе с актером Павлом Прилучным. После того, как звезда сериала «Мажор» развелся с Агатой Муцениеце, не утихают обсуждения его новых отношений. Поклонники убеждены, что артист переключился на Карпович, с которой уехал вместе в Ялту и даже познакомил своих детей.

Инсайдеры даже рассказали возможную версию зарождения романа между знаменитостями. Якобы их романтические отношения завязались во время совместной работы в спектакле «Косметика врага». Впрочем, виновники сплетен долгое время предпочитали воздерживаться от комментариев по этому поводу.

Наконец, ответить своим подписчикам решила Мирослава Карпович.

«Иногда хочется крикнуть сплетницам: дайте сюда сценарий, а то я не знаю, что мне делать», — написала звезда в Instagram.

Впрочем, даже такое резкое высказывание вряд ли утихомирит пользователей.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мирослава Карпович сопровождала Прилучного во время съемок фильма Тимура Бекмамбетова.

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