5-tv.ru публикует новое видео нападения на блогера Святослава Коваленко в Москве. Конфликт произошел в одном из дворов в столичном районе Митино.

На кадрах видно, как, предположительно, коллега блогера Зелимхан Зелимханов с четырьмя приятелями ругаются со Святославом Коваленко посреди улицы. В определенный момент оппоненты наносят москвичу несколько ударов. После одного из них Святослав Коваленко практически отправляется в нокаут. Поднявшись блогер вновь пытается подойти к Зелимхану Зелимханову и получает удар в лицо.

«Стрелку» между московским и чеченским блогерами уже прокомментировали в сети. Например, Амиран Сардаров в своем аккаунте в Instagram призвал стражей порядка отреагировать на произошедшее.

Министр информации и печати Чеченской республики Ахмед Дудаев также прокомментировал произошедшее, отметив, что все виновники инцидента установлены и не смогут избежать наказания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогера Коваленко избили люди Зелимхана.