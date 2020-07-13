Новое видео нападения на блогера Святослава Коваленко в Москве
Очевидцы сняли разгар конфликта, произошедшего в одном из дворов в столичном Митино.
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Фото, видео: vk.com/ Святослав Владимирович Коваленко ; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует новое видео нападения на блогера Святослава Коваленко в Москве. Конфликт произошел в одном из дворов в столичном районе Митино.
На кадрах видно, как, предположительно, коллега блогера Зелимхан Зелимханов с четырьмя приятелями ругаются со Святославом Коваленко посреди улицы. В определенный момент оппоненты наносят москвичу несколько ударов. После одного из них Святослав Коваленко практически отправляется в нокаут. Поднявшись блогер вновь пытается подойти к Зелимхану Зелимханову и получает удар в лицо.
«Стрелку» между московским и чеченским блогерами уже прокомментировали в сети. Например, Амиран Сардаров в своем аккаунте в Instagram призвал стражей порядка отреагировать на произошедшее.
Министр информации и печати Чеченской республики Ахмед Дудаев также прокомментировал произошедшее, отметив, что все виновники инцидента установлены и не смогут избежать наказания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогера Коваленко избили люди Зелимхана.
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