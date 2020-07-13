«Он мне не авторитет»: блогера Коваленко избили люди Зелимхана — Видео
Момент с дракой во дворе московского Митино попал на камеру очевидца.
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Фото, видео: Instagram @sheykh_777, YouTube @ KOVALENKO
Блогер Святослав Коваленко стал жертвой группового избиения со стороны группы чеченской молодежи. Он называет их людьми блогера Зелимхана Зелимханова, которые отреагировали на отказ признать их лидера своим авторитетом.
Видео случившегося выложил сам Коваленко на своем канале в сети Youtube. По мнению блогера, причиной "забить стрелку" стал его отказ признать авторитет Зелимхана. Но на встречу в район жилых многоэтажек в Митино, одном из районов столицы, инициатор встречи приехал с поддержкой еще нескольких мужчин.
Драка длилась несколько минут — в процессе разгорячившийся Коваленко только подзадоривал нападавших, в результате чего получил травмы лица и был избит всей группой по очереди. При этом нападавшие не реагировали на угрозы свидетелей вызвать полицию и даже советовали им не вмешиваться в происходящее.
Закончилась драка вскоре после попытки пожилой женщины разнять дерущихся и не рисковать своей свободой ради желания подраться.
Ранее 5-tv.ru писал про трагическую смерть мотоблогера на трассе под Москвой.
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