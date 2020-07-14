В озере в США найдено тело пропавшей звезды сериала «Хор»

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Алиса Маркова
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Ная Ривера пропала 8 июля на озере Пиру в Калифорнии.

В озере в США найдено тело пропавшей звезды сериала «Хор»

Фото: Instagram @nayarivera

Американская актриса Ная Ривера, сыгравшая роль Сантаны Лопез в американском телесериале «Хор» была найдена мертвой в озере Пиру в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя актриса пропала без вести во время водной прогулки 8 июля, сообщил портал «Утро.ру». Согласно данным шерифа округа Вентура, сына Наи Риверы Джози обнаружили спящим в лодке, на которую он забрался самостоятельно.

Как рассказал мальчик сотрудникам полиции, он и его мама купались в озере, но на лодку она уже не вернулась. О ребенке в опасной ситуации сообщил местный лодочник, когда увидел его без взрослых поблизости.

Озеро обыскивали с помощью дронов и вертолетов несколько дней, но тело актрисы было обнаружено только сейчас.

Актриса Ная Ривера и ее сын Джози.Актриса Ная Ривера и ее сын Джози. Instagram @nayarivera

Ная Ривера родилась в Калифорнии 12 января 1987 года. Родители занялись продвижением дочери в кинематограф еще в ее детстве: девочка снималась для различных рекламных кампаний, а в четыре года дебютировала в одной из главных ролей в сериале «Королевская семья».

Будучи подростком Ривера снималась в эпизодических ролях в различных телесериалах, например, в «Спасателях Малибу». Наибольшую популярность актриса снискала после исполнения роли чирлидерши Сантаны Лопез в музыкальном сериале «Хор» в 2009 году. Еще одной известной ее работой является сериал «Кровавые горничные».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что одноклассница убитой доцентом Соколовым Анастасии Ещенко рассказала о ее детстве.

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