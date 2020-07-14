«Что может быть прекраснее?» — Асмус показала нежное селфи с мамой и папой

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Виктория Андреева
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Известная актриса поделилась трогательным кадром из личного архива.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Удивительно, как легко и беззаботно проводит время актриса Кристина Асмус в преддверии развода с юмористом Гариком Харламовым. День за днем звезда постит в Instagram фото и видео, где открыто демонстрирует готовность к новым отношениям. И саму актрису такая ситуация ничуть не смущает.

Впрочем, как предположили некоторые фанаты, в то время как Гарик пытается забыться в объятьях новой пассии, звезда, вероятно, нашла утешенье — в родительских. Так, вскоре после официального сообщения о разводе Кристина все больше времени стала проводить с мамой и папой, отношения с которыми ранее были очень натянутыми.

«Пэрентс!» — любя подписала редкое семейное фото Асмус, выложив его в Instagram.

Instagram @asmuskristina

В кадре — улыбчивая Рада Викторовна и серьезный, но вместе с тем очень харизматичный Игорь Львович стоят в обнимку с дочкой-красавицей.

«Что может быть прекраснее? Чудесная семья!»

«Теперь понятно, кто спас Крис от депрессии»,

«Прекрасные родители! Очень трогательно!»

«Кристина — копия папы! А мама просто красавица! Спасибо за талантливую дочь!» — комментировали нужный снимок фолловеры.

Ранее 5-tv.ru назвал возможные причины развода Кристины Асмус и Гарика Харламова.

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