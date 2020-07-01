Алкоголь, игры или измены? Друзья Харламова раскрыли возможные причины его развода с Асмус

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова обсуждают в сети уже вторую неделю. Поклонники пары и злопыхатели одинаково недоумевают и ищут причину, по которой могли расстаться актриса и комик. Знакомые Харламова рассказали сайту KP.RU, что могло послужить спусковым крючком для разрушения этого союза.

Гастрольный менеджер Наталья Субботина отметила, что в жизни комик далеко не такой белый и пушистый, как на экране. По ее словам, характер у мужа Асмус не сахар, к тому же он склонен топить и горе и радость в вине.

«Если судить о нем чисто по экранному образу, то он легкий человек, балагур. Но в жизни с ним очень непросто. А последние несколько лет он чудит, ведет себя не всегда адекватно. И многие знают, что он выпивает. Отсюда, наверное, главная причина его проблем», — рассказала Субботина.

Многие поговаривают об изменах в семье Асмус и Харламова. На такие мысли навел фанатов фильм «Текст», в котором актриса сыграла главную роль. В картине есть одна откровенная сцена, за которую Асмус даже подвергли хейту. Но знакомые пары убеждают, что с супружеской верностью у звезд все в порядке.

«Измены — это не про Гарика и Кристину. Уверена, что не в ревности причина развода», — рассказала давняя знакомая Харламова музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Зато вредные привычки у артиста действительно имеются, добавила она. Не только тяга к спиртному, но и игромания. А такие увлечения ни одну жену не приведут в восторг.

«Выпить не прочь. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса. Ко всему прочему Гарик страшный игроман. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми», — заметила продюсер.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе спустя восемь лет брака. Оба супруга подчеркнули, что причина расставания не имеет отношения к фильму «Текст», самоизоляции или третьим лицам. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую пикантную роль сыграет Кристина Асмус в новом фильме Алексея Учителя.