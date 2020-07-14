Вандализм или реставрация? Стеллу в Омской области обшили железными щитами
Удивительное решение приняли местные власти для сохранения памятника воинам Гражданской войны в Глуховке. Получилось некрасиво и непатриотично.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Восстановление памятника воинам Гражданской войны в Омской области само по себе стало вандализмом. Стелу обшили железными щитами, вот и вся реставрация.
С глаз долой, чтобы они вообще «этого» не видели. Памятник Героям Гражданской войны в Глуховке теперь можно узнать только по пятиконечной «звезде». Металлическая оболочка конусообразного монумента для местных как «красная тряпка». Народная тропа сюда зарастает, а рукотворные решения местных чиновников, «обрастают» всеобщим негодованием. Вместо реконструкции памятник нарядили в металлические доспехи. Получилось некрасиво и непатриотично.
Кирилл Ольков увидел обновленный памятник.
К слову, в Мордовии год назад тоже «экспериментировали с дизайнерским минимализмом. Памятник героям Великой Отечественной войны в Арадатовском районе начал разрушаться. Местные чиновники «своими силами» отремонтировали монумент. Стеллу просто обшили сайдингом снаружи, скрыв от всех «потрепанное временем содержание» за внешней металлической оболочкой. Только после вмешательства, в том числе и журналистов нашего телеканала, памятник отремонтировали уже по-настоящему. У чиновников сразу появились и деньги, и желание сохранить историю, и то, что от нее осталось.
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