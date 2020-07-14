Непосадочная полоса: в США разбился пятый истребитель за два месяца
Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Tyler Woodward, Facebook /HollomanAirForceBase
Крушение на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико потерпел истребитель военно-воздушных сил США F-16 Viper. Об этом сообщается в официальном аккаунте 49-й эскадрильи американских ВВС сил в Facebook.
Инцидент произошел в шесть часов вечера по местному времени (три часа ночи по Москве — Прим. ред.).
«Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм», — отметили в сообщении.
На месте крушения истребителя работают аварийно-спасательные службы. Причины падения судна выясняются.
По данным телеканала Fox News, американских летчиков преследуют неудачи с мая этого года. За это время это уже пятый боевой самолет, который потерпел крушение. Как писал ранее 5-tv.ru, в середине июня американский истребитель F-15 рухнул в Северное море возле Великобритании.
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