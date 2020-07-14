«Ну и вали на Бали»: Анохина рассказала о скандальных подробностях ссоры с Барановской

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина рассказала о неприятной ссоре с ведущей Юлией Барановской. В интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» звезда вспомнила, как вместе с экс-супругой Андрея Аршавина и Жанной Мартиросян была приглашена на деловую встречу, однако после короткого разговора с Барановской поняла, что сотрудничать у них не получится. Как призналась Анохина, Юлия вела себя довольно грубо, «все время кричала, вскакивала».

Когда зашел разговор о нестабильной экономике в мире, Айза бросила неосторожное высказывание.

«Ужас, что происходит», — отметила она.

После этого Барановская разошлась не на шутку.

«Ну и вали на Бали, раз тебе тут не нравится!» — возмутилась ведущая.

В интервью Собчак Анохина пояснила, что была недопонята своей коллегой. Она действительно любит Россию, и говорила о положении дел в условиях пандемии. Впрочем, после такой беседы на повышенных тонах видеться с Барановской экс-супруга Гуфа больше не хочет.

«Это был первый и последний раз, когда я ее видела. Дай Бог больше с ней не встречаться», — заключила она.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Айза Анохина нелицеприятно высказалась о народной артистке СССР Людмиле Гурченко, сравнив стиль мейкапа знаменитой советской актрисы с макияжем падшей женщины.