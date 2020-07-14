На юге Москвы неизвестный мужчина регулярно стреляет по детям из пневматики

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 12

Пострадавших уже двое. Последний из них госпитализирован с ранением шеи.

Фото, видео: ТАСС / Arne Dedert, 5-tv.ru

Столичная полиция ведет розыск злоумышленника, который уже не первый раз открывает стрельбу по детям на уличной площадке во дворе дома на Каширском шоссе.

Пострадавших уже двое. Некоторое время назад он попал по девочке на качелях, а 13 июля с ранением шеи был госпитализирован подросток.

После оказания медицинской помощи ребенок был отпущен домой. Его жизни ничего не угрожает. В интервью 5-tv.ru, мама мальчика подтвердила, что это не первый случай, добавив, что такое поведение безнаказанно оставлять нельзя.

«Со спины прилетело. Мы гуляли на площадке, которая новая. Недавно только узнали, что это второй такой случай. Девочка на качелях каталась, в нее тоже попали», — рассказал ребенок.

Женщина намерена писать заявление в полицию и добиваться выяснения обстоятельств.

Это уже не первый случай в столице, когда стрельбу открывают во дворах. Как писал ранее 5-tv.ru, в конце июня очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке на юго-западе Москвы. Тогда в результате происшествия пострадал взрослый мужчина.

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