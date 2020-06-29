Очевидцы сообщают о стрельбе на детской площадке в Москве

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 44

По предварительным данным, на юго-западе столицы ранили мужчину.

Очевидцы сообщают о стрельбе на детской площадке в Москве

Фото: www.globallookpress.com

Очевидцы сообщили о стрельбе на детской площадке на юго-западе Москвы. По предварительным данным, возле дома № 2 по улице Захарьинские дворики мужчину ранили в ногу. Как стало известно 5-tv.ru, предположительно, огонь из травматического оружия открыл некий мужчина из окна.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Информация о произошедшем уточняется. Личность злоумышленника пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водителя люксового такси расстреляли в Одинцовском районе Московской области на Успенском шоссе. Предварительно, в момент происшествия мужчина находился за рулем автомобиля Mercedes E-класса.

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