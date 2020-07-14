«Считали милой игрой»: Журналист Лобков извинился после обвинений в харассменте

Журналист «Дождя» Павел Лобков, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах, извинился за свое «фривольное поведение».

Как написал ведущий на своей странице в Facebook, он вырос в то время, когда считалось нормой, что «студентки жили с преподавателями», а коллега обнимал своего сослуживца на дружеской вечеринке. Он также добавил, что ушло то время, когда подобное поведение расценивалось как обычная «милая игра».

«Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения», — написал Лобков.

Журналист также отметил, что даже когда на смену старого порядка вещей пришла «новая этика», он продолжал «рискованно» шутить на пикантные темы, обнимать своих коллег, делая им «сомнительные» комплименты, а также «намекать на близость». По его словам, он всегда полагал, что такое поведение «не переходит границ обычного флирта».

При этом он извинился перед теми, кому его действия причинили неудобства и кто отважился заявить об этом.

«Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом», — сказал Лобков.

В то же время ведущий подчеркнул, что «никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению», и с большинством коллег у него сохраняются «нормальные дружеские отношения».

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети в адрес Лобкова и других либеральных журналистов начали появляться обвинения в сексуальных домогательствах. В свою очередь, журналист заявил, что не знает человека, который предъявил к нему претензии из-за харассмента.