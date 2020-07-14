Журналист Лобков прокомментировал обвинения в харассменте
С аналогичными обвинениями в адрес ряда либеральных журналистов выступили пользователи Twitter.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru
Журналист «Дождя» Павел Лобков отказался по существу комментировать обвинения в сексуальных домогательствах, которые стали появляться в Twitter накануне. Пользователь с ником «Саша Сырников» рассказал о якобы имевшем место харассменте в его отношении во время стажировки на телеканале. Лобков заявил 5-tv.ru, что не знает человека, о котором идет речь.
«Мало ли, где я фигурировал. Какие-то книжки были в свое время в 2010 году. Мне имя Саша Сырников не знакомо. Я ничего еще не читал. Ничего комментировать не буду», — сказал журналист.
Обвинения в его адрес дополнили собой череду подобных, которые накануне стали публиковать в сети различные молодые люди и девушки. Шеф-редактора «МБХ-Медиа» обвинили в домогательствах и наблюдении за групповым изнасилованием во время вечеринки у него дома. Он признал, что не помнит происходившего, поэтому считает необходимым покинуть свой пост. Также обвинения выдвинули экс-сотруднику «Открытой России» Руслану Гафарову, бывшему журналисту Сергею Миненко и другим.
Ранее 5-tv.ru разбирался, что правда, а что вымысел в истории с секс-скандалом в МГУ.
Читайте также
60%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?