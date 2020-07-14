Журналист Лобков прокомментировал обвинения в харассменте

Журналист «Дождя» Павел Лобков отказался по существу комментировать обвинения в сексуальных домогательствах, которые стали появляться в Twitter накануне. Пользователь с ником «Саша Сырников» рассказал о якобы имевшем место харассменте в его отношении во время стажировки на телеканале. Лобков заявил 5-tv.ru, что не знает человека, о котором идет речь.

«Мало ли, где я фигурировал. Какие-то книжки были в свое время в 2010 году. Мне имя Саша Сырников не знакомо. Я ничего еще не читал. Ничего комментировать не буду», — сказал журналист.

Обвинения в его адрес дополнили собой череду подобных, которые накануне стали публиковать в сети различные молодые люди и девушки. Шеф-редактора «МБХ-Медиа» обвинили в домогательствах и наблюдении за групповым изнасилованием во время вечеринки у него дома. Он признал, что не помнит происходившего, поэтому считает необходимым покинуть свой пост. Также обвинения выдвинули экс-сотруднику «Открытой России» Руслану Гафарову, бывшему журналисту Сергею Миненко и другим.

Ранее 5-tv.ru разбирался, что правда, а что вымысел в истории с секс-скандалом в МГУ.