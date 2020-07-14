Мишустин призвал «Аэрофлот» помочь развитию туризма внутри России

Правительство предоставило «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на сумму 70 миллиардов рублей — в качестве дополнительной поддержки. Михаил Мишустин сообщил об этом на встрече с главой компании. Виталий Савельев доложил, что тяжелый период позади, перевозчик постепенно восстанавливается. Сейчас выполняет 300 рейсов в сутки и собирается нарастить объем перевозок.

«Мы сохраняем наши полеты по „плоским“ тарифам — социально значимая для нас миссия. Мы сохраняем по пяти городам Дальнего Востока, по Калининграду и по Симферополю», — сообщил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

«Обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. То есть мы на сегодняшний день очень много делаем мер по поддержке мест специальных, открываем туристический сезон в России. И „Аэрофлот“ мог бы быть хорошим помощником по, конечно, разумным тарифам в плане перевозок наших граждан к этим местам, точкам внутри России», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Что касается возобновления международных перевозок и отмены двухнедельного карантина для авиапассажиров по прибытии, то, по словам премьера, эти вопросы будут решаться с учетом требований Роспотребнадзора.